المملكة تشارك في رابع اجتماعات مجموعة عمل تمكين المرأة ضمن "العشرين"

وتستهدف مشاركة الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة د. ميمونة بنت خليل آل خليل؛ استعراض أبرز الأرقام المحققة في المجالات التنموية بالمملكة، كالقفزة المحققة في مشاركة المرأة في سوق العمل بحلول عام 2024 إلى نسبة تتجاوز 35.4%، إضافة إلى اعتماد السياسة الوطنية لتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة في التوظيف والمهنة في عام 2023، لتستمر المملكة في رؤيتها الواعدة بتساوي الفرص والعدل بين الجنسين.