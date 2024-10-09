المملكة تشارك في رابع اجتماعات مجموعة عمل تمكين المرأة ضمن "العشرين"

يشارك وفد المملكة في آخر اجتماعات قمة العشرين، برئاسة الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة د. ميمونة بنت خليل آل خليل، والتي تستضيفها جمهورية البرازيل الاتحادية في العاصمة برازيليا، يومي 8 و 9 أكتوبر 2024.
ويأتي الاجتماع ضمن مجموعة عمل تمكين المرأة إحدى مجموعات العمل لدول العشرين تحت شعار "بناء عالم عادل وكوكب مستدام".
وتتضمن أولويات عمل المجموعة المساواة ومواجهة العنف والتمييز، والعدالة المناخية، حيث تقوم الاجتماعات على استعراض ومناقشة السياسات الداعمة للمرأة، وتسلط الضوء على المؤشرات الداعمة للتمكين في كل الدول.
وتستهدف مشاركة الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة د. ميمونة بنت خليل آل خليل؛ استعراض أبرز الأرقام المحققة في المجالات التنموية بالمملكة، كالقفزة المحققة في مشاركة المرأة في سوق العمل بحلول عام 2024 إلى نسبة تتجاوز 35.4%، إضافة إلى اعتماد السياسة الوطنية لتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة في التوظيف والمهنة في عام 2023، لتستمر المملكة في رؤيتها الواعدة بتساوي الفرص والعدل بين الجنسين.