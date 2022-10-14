رئيس جنوب إفريقيا يصل إلى جدة.. و"الفيصل" على رأس مستقبليه

وصل رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، الرئيس سيريل رامافوزا ، إلى جدة اليوم، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب (الوزير المرافق)، ونائب أمين محافظة جدة علي بن محمد القرني، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري.