مختص: عدد الأطفال المثالي للأسرة السعودية "3-4" ولهذا السبب يجب الحفاظ على معدل الإنجاب الحالي

وبخصوص الإنجاب في السعودية أوضح أن المرأة كانت تنجب إلى 7 أطفال منتصف الثمانينيات، ثم انخفض إلى 2.8 حاليًّا، مضيفًا بقوله: "لا بد من عدم انخفاضه لما دون 2 لتجنب انخفاض عدد السكان".