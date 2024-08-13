مختص: عدد الأطفال المثالي للأسرة السعودية "3-4" ولهذا السبب يجب الحفاظ على معدل الإنجاب الحالي
رجح المتخصص في الدراسات السكانية الدكتور رشود الخريف، أن عدد الأطفال المثالي للأسر في السعودية في الوقت الحالي ما بين 4-3 أطفال.
فيما كشف استطلاع لنشرة الرابعة عن تفاوت في الآراء في الشارع السعودي عن العدد المثالي للأبناء في الأسرة الواحدة تبعًا للوضع الاقتصادي للأسرة والإنجاب المقنن الذي ينتج أسرة واعية، فيما رأى آخرون ألا تتجاوز الأسر إنجاب 5 أطفال.
ولفت المتخصص في الدراسات السكانية الدكتور رشود الخريف إلى أن انخفاض إنجاب المرأة هو ظاهرة عالمية بدأت من خمسة عقود، مشيرًا إلى أن بعض الدول مثل روسيا وألمانيا وإيطاليا واليابان وصلت إلى مرحلة الخطورة.
وبخصوص الإنجاب في السعودية أوضح أن المرأة كانت تنجب إلى 7 أطفال منتصف الثمانينيات، ثم انخفض إلى 2.8 حاليًّا، مضيفًا بقوله: "لا بد من عدم انخفاضه لما دون 2 لتجنب انخفاض عدد السكان".
وأوضح أن رفع إجازة الأمومة والتوسع في رياض الأطفال بجودة عالية ضمن الحلول لرفع مستوى المواليد، ونمرّ حاليًّا بـ"الفرصة الديموغرافية" وهي وجود نسبة كبيرة من السكان الجاهزين لدخول سوق العمل، وبالتالي رفع مستوى الاقتصاد.