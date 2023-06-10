ما قصة حج "الشقيقات الأربع" بعد الستين من العمر؟.. وبما وصفن "مبادرة طريق مكة"؟

تقول الشقيقات الأربع (عائشة ناصر 65 سنة، فاطمة ناصر 67 سنة، حليمة ناصر 73 سنة وخديجة ناصر 82 سنة)، اللاتي التقت بهن "سبق" داخل صالة مبادرة طريق مكة في مطار محمد الخامس الدولي بالدارة البيضاء في المملكة المغربية: "فرحتنا لا نستطيع وصفها؛ إذ سنتمكنّ من أداء الحج بإذن الله، بعد أن انتظرنا سنوات للفوز بالقرعة. وبفضل الله تحققت الأمنية هذا العام، كما أن الإجراءات في مبادرة طريق مكة سهلت علينا الكثير؛ إذ تم إنهاء إجراءات دخولنا إلى السعودية خلال دقائق، ومن مطار بلادنا، وأبلغونا بأننا سنصل للسعودية، وعلى الفور سنتوجه للحافلات، ثم مقر السكن دون أي إجراءات إضافية".