ما قصة حج "الشقيقات الأربع" بعد الستين من العمر؟.. وبما وصفن "مبادرة طريق مكة"؟
بعد انتظار طويل، استمر سنوات، لم تسع الفرحة 4 شقيقات مغربيات، أصغرهن في الخامسة والستين من العمر، وأكبرهن تجاوزت الـ82؛ وذلك بعد أن ظهرت أسماؤهن في قرعة الحج. وتضاعفت فرحة الشقيقات الأربع بعد شمولهن بمبادرة طريق مكة.
ووفقًا لحديثهن، حاولت الشقيقات طوال السنوات الماضية الفوز في القرعة، ولكن لم تُكتب لمحاولاتهن النجاح. وهذا العام تقدمن للقرعة، وجميعهن قدَّمن في ظرف واحد، وتم اختيار الظرف في القرعة؛ وتحققت الأمنية أخيرًا لأداء الفريضة لأول مرة في حياتهن.
تقول الشقيقات الأربع (عائشة ناصر 65 سنة، فاطمة ناصر 67 سنة، حليمة ناصر 73 سنة وخديجة ناصر 82 سنة)، اللاتي التقت بهن "سبق" داخل صالة مبادرة طريق مكة في مطار محمد الخامس الدولي بالدارة البيضاء في المملكة المغربية: "فرحتنا لا نستطيع وصفها؛ إذ سنتمكنّ من أداء الحج بإذن الله، بعد أن انتظرنا سنوات للفوز بالقرعة. وبفضل الله تحققت الأمنية هذا العام، كما أن الإجراءات في مبادرة طريق مكة سهلت علينا الكثير؛ إذ تم إنهاء إجراءات دخولنا إلى السعودية خلال دقائق، ومن مطار بلادنا، وأبلغونا بأننا سنصل للسعودية، وعلى الفور سنتوجه للحافلات، ثم مقر السكن دون أي إجراءات إضافية".
وأضفن: "مع سهولة الإجراءات تم استقبالنا في صالة طريق مكة بكل حفاوة واهتمام، يرحبون بنا، ويقدمون لنا الورود. شكرًا للقيادة السعودية على هذه المبادرة الجميلة لخدمة ضيوف الرحمن".