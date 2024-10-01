"المعجب" يرأس الوفد المشارك في مؤتمر الرابطة الدولية للمدعين العامين بأذربيجان

وفي إطار المؤتمر، عقد "المعجب" سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه من الدول المشاركة، وهم النائب العام لجمهورية النمسا مارجيت واشبرجر، النائب العام لجمهورية كرواتيا إيفان توروديتش، النائب العام للجمهورية التركية محسن سينتورك، المدعي العام لجورجيا جورجي جاباتشفيلي، النائب العام لجمهورية مالطا الدكتورة فيكتوريا بوتاجيج، النائب العام لجمهورية كينيا رينسون إم إنجونجا، والمدعي العام لجمهورية نيبال الديمقراطية راميش بادال.