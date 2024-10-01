"المعجب" يرأس الوفد المشارك في مؤتمر الرابطة الدولية للمدعين العامين بأذربيجان

رأس النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الوفد المشارك في مؤتمر الرابطة الدولية للمدعين العامين التاسع والعشرين، الذي انطلق في العاصمة الأذربيجانية باكو ويستمر لمدة ثلاثة أيام، ويضم الوفد عددًا من المسؤولين في النيابة العامة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
ويشارك في المؤتمر عدة نيابات عامة وهيئات ادعاء من حول العالم، بالإضافة إلى منظمات وجمعيات دولية معنية بحقوق الإنسان لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، ومكافحة الإرهاب، وجرائم الاتجار بالأشخاص، وإجراءات المساعدة القانونية المتبادل، وسبل تطويرها، وطلبات تسليم المجرمين، وتبادل المعلومات.
وفي إطار المؤتمر، عقد "المعجب" سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه من الدول المشاركة، وهم النائب العام لجمهورية النمسا مارجيت واشبرجر، النائب العام لجمهورية كرواتيا إيفان توروديتش، النائب العام للجمهورية التركية محسن سينتورك، المدعي العام لجورجيا جورجي جاباتشفيلي، النائب العام لجمهورية مالطا الدكتورة فيكتوريا بوتاجيج، النائب العام لجمهورية كينيا رينسون إم إنجونجا، والمدعي العام لجمهورية نيبال الديمقراطية راميش بادال.
والتقى الوفد المصاحب له وفدًا رفيع المستوى من النيابة العامة لجمهورية كوريا.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن الجهود المتواصلة للمملكة لتعزيز التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية، بما يسهم في دعم الأمن الإقليمي والدولي، ويعزز من قدرة الدول على التصدي للتحديات المشتركة في مجالات مكافحة الجريمة خاصة العابرة منها للحدود، وتبادل المعرفة حول أحدث التقنيات المستخدمة في التحقيقات الجنائية والعدالة الجنائية.