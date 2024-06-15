المملكة تؤكد استعدادها للتوسط لإنهاء الصراع الروسي- الأوكراني

وأضاف: "إن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإكمالاً لمساعي المملكة الحميدة وجهودها السابقة في هذا الصراع، يعبّر عن استعداد المملكة مجدداً للتوسط بين طرفي النزاع والمساعدة في التوصل لحل لإنهاء الصراع الدائر"، لافتاً إلى أن جهود المملكة أسهمت بشكل إيجابي في تبادل مئات السجناء بما في ذلك العديد من الرعايا الأجانب.