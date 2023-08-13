سحب ركامية رعدية تتجدد اليوم.. أمطار غزيرة وزخات برد تواعد 6 مناطق

يُتوقع بمشيئة الله، خلال ساعات ما بعد ظهر وعصر اليوم الأحد، أن تتجدد السحب الركامية الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة، وخاصة مرتفعات جازان وعسير والباحة، والتي يتوقع أن تتأثر بسحب ركامية رعدية ممطرة، تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بزخات من البرد.