سحب ركامية رعدية تتجدد اليوم.. أمطار غزيرة وزخات برد تواعد 6 مناطق

يُتوقع بمشيئة الله، خلال ساعات ما بعد ظهر وعصر اليوم الأحد، أن تتجدد السحب الركامية الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة، وخاصة مرتفعات جازان وعسير والباحة، والتي يتوقع أن تتأثر بسحب ركامية رعدية ممطرة، تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بزخات من البرد.
ووفق موقع "طقس العرب"، فيتوقع أن تمتد فرص تشكّل السحب الركامية الرعدية نحو الشمال؛ لتشمل أجزاء عشوائية متفرقة من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، ووصولًا إلى مرتفعات تبوك.
ولا يُستبعد أن تكون الأمطار في هذه المناطق غزيرة أحيانًا في نطاقات ضيقة، تسبق بنشاط للرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار، وبالتالي تدنٍّ محتمل لمدى الرؤية الأفقية، والله أعلم.