المنتدى السعودي للإعلام 2026 يطلق ثاني لقاءات مبادرة "ضوء" في القصيم لاكتشاف الريف والاقتصاد المحلي

يذكر أن المنتدى السعودي للإعلام أطلق عدداً من المبادرات النوعية، التي تركز على تمكين المواهب الشابة، وبناء الشراكات، وتطوير المحتوى الإعلامي باستخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، ومنها مبادرة "Saudi MIB" في مجال التقنية والمحتوى بالتعاون مع "سدايا"، ومبادرة "سفراء الإعلام" لاحتضان طلاب الإعلام، ومبادرة " SMF GROW UP"، التي تهدف إلى تمكين الشركات الإعلامية الناشئة ودعمها ماليًا ومعرفيًا لتطوير مشاريعها وتحويل أفكارها إلى نماذج عمل قابلة للنمو والاستدامة، ومبادرة غرفة العصف التي تهدف إلى إطلاق مواهب إعلامية وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع حقيقية قابلة للتنفيذ، ومبادرة SMF Connect وهي منصة إعلامية تعزز الحوار بين الثقافات وتوسع نطاق التواصل الإعلامي عالميًا وتدعم تبادل الخبرات ومواكبة التحولات الحديثة في صناعة الإعلام