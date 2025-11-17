فرص نوعية تطرحها السعدون بمزاد العمارية والنرجس

تطرح شركة السعدون العقارية بالمزاد العلني الإلكتروني بيع فرص نوعية بمواقع مميزة على طريق الأمير فيصل بن بندر بحي النرجس واستراحات بصالة ضيافة بحي الرمال ومجمع شاليهات بالعمارية وأراضي سكنية بحطين وعقارات متنوعة بمدينة الرياض.
وبينت السعدون أن المزاد إلكتروني عبر منصة وصلت للمزادات وسيبدأ الثلاثاء 2/12/2025م الساعة 10صباحا وينتهي الأربعاء 3/12/2025
للاطلاع على البروشور عبر الرابط
للتواصل والاستفسارات: 0555259495 – 920003852
رقم رخصة فال للمزادات 4200000006
تمت الموافقة على إقامة المزاد العقاري من قبل الهيئة العامة للعقار 5544