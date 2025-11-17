محليات

فرص نوعية تطرحها السعدون بمزاد العمارية والنرجس

أراضي سكنية وتجارية واستراحات وصالة ضيافة وشاليهات
تطرح شركة السعدون العقارية بالمزاد العلني الإلكتروني بيع فرص نوعية بمواقع مميزة على طريق الأمير فيصل بن بندر بحي النرجس واستراحات بصالة ضيافة بحي الرمال ومجمع شاليهات بالعمارية وأراضي سكنية بحطين وعقارات متنوعة بمدينة الرياض.

وبينت السعدون أن المزاد إلكتروني عبر منصة وصلت للمزادات وسيبدأ الثلاثاء 2/12/2025م الساعة 10صباحا وينتهي الأربعاء 3/12/2025

للاطلاع على البروشور عبر الرابط

https://alsadoun.sa/mazad-alamaaryaa-alnrgs/

للتواصل والاستفسارات: 0555259495 – 920003852

رقم رخصة فال للمزادات 4200000006

تمت الموافقة على إقامة المزاد العقاري من قبل الهيئة العامة للعقار 5544

