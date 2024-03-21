في موقف إنساني.. ممرضة سعودية تنقذ مسافرة على متن رحلة داخلية لـ "الخطوط السعودية"

أنقذت ممرضة سعودية مسافرة على طائرة الخطوط السعودية المتجهة من مدينة الرياض إلى محافظة رفحاء بعدما تعرضت إلى وعكة صحية وأصبحت في وضع حرج.
وتفصيلاً وأثناء إقلاع طائرة الخطوط السعودية من مطار الملك خالد بالرياض متجهة إلى مطار رفحاء عصر اليوم، تعرضت مواطنة إلى حالة إغماء وفقدان الوعي مما اضطر طاقم الطائرة إلى الإعلان عن وجود حالة إسعافية وطلب الاستعانة بالأطباء أو الممرضين لإنقاذها.
وتلبية للنداء الإنساني الذي أطلق من داخل المقصورة، توجهت الممرضة حميدة الشيحي إلى المواطنة المغمى عليها، وأجرت لها الفحص اللازم والإسعافات الأولية حتى أفاقت وعادت إلى وضعها الطبيعي، وبقيت بجوارها لحين هبوط الطائرة في مطار رفحاء.
وبعد ذلك نقل إسعاف وزارة الصحة الحالة بوساطة ذويها وبرفقتهم، إلى مستشفى رفحاء المركزي، لتتمكن من الحصول على العلاج اللازم ومتابعة حالتها الصحية.
يُشار إلى أن الممرضة حميدة الشيحي من منسوبي وزارة الصحة بمحافظة رفحاء، وهي من الكفاءات الصحية المتميزة.