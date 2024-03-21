في موقف إنساني.. ممرضة سعودية تنقذ مسافرة على متن رحلة داخلية لـ "الخطوط السعودية"

وتلبية للنداء الإنساني الذي أطلق من داخل المقصورة، توجهت الممرضة حميدة الشيحي إلى المواطنة المغمى عليها، وأجرت لها الفحص اللازم والإسعافات الأولية حتى أفاقت وعادت إلى وضعها الطبيعي، وبقيت بجوارها لحين هبوط الطائرة في مطار رفحاء.