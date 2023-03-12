في يومه الرابع.. "بيبان 23" يتابع فعاليات وأنشطة ريادية هادفة

كما سيشهد مسرح "باب التجارة الإلكترونية" اليوم عدداً من الجلسات؛ ومنها: الفرص التقنية في قطاعات الثقافة والترفيه والسياحة، وتمكين رواد الأعمال من خلال التقنية، والفرص الواعدة لرواد الأعمال السعوديين في التجارة الإلكترونية، ومستقبل الميتافيرس في عالم الأزياء والمنتجات الفاخرة، والنمو المتسارع للأعمال من خلال تجارب الخدمات اللوجستية، وأهمية حقوق الملكية الفكرية.