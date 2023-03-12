في يومه الرابع.. "بيبان 23" يتابع فعاليات وأنشطة ريادية هادفة

يتابع ملتقى "بيبان 23"، نشاطه لليوم الرابع عبر مجموعة من ورش العمل والجلسات الريادية الهادفة إلى تحفيز وصقل مهارات رواد الأعمال، من خلال منظومة برامج متخصصة في رفع الكفاءات الإدارية والمالية والفنية، إلى جانب دعم أصحاب الأفكار لإطلاق مشاريعهم.
وسيتضمّن المسرح الرئيس جلسات حوارية حول تطوير قطاع المأكولات والمشروبات، وتوحيد الجهود لتوفير الابتكار، وأهمية ريادة الأعمال لتنمية الاقتصاد ونمو القطاعات الواعدة في المملكة، ودور صناديق التنمية في ريادة الأعمال وفتح قطاعات جديدة، وكذلك جلسة حوارية تتطرق إلى تأثير التوجه العالمي الحالي على صناعة الأزياء، وجلسة بخصوص الاستثمار في الامتياز التجاري وقيمة توسع نطاق العلامات التجارية، وبناء منظومة بيئية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال منصات إلكترونية.
كما سيشهد مسرح "باب التجارة الإلكترونية" اليوم عدداً من الجلسات؛ ومنها: الفرص التقنية في قطاعات الثقافة والترفيه والسياحة، وتمكين رواد الأعمال من خلال التقنية، والفرص الواعدة لرواد الأعمال السعوديين في التجارة الإلكترونية، ومستقبل الميتافيرس في عالم الأزياء والمنتجات الفاخرة، والنمو المتسارع للأعمال من خلال تجارب الخدمات اللوجستية، وأهمية حقوق الملكية الفكرية.
كما سيحتضن مسرح "بيبان talks" مجموعة من الجلسات الحوارية؛ مثل رأس المال الجريء ودوره المتصاعد في دول الخليج، وتحسين جودة حياة الأسر في المملكة العربية السعودية، ودمج الروبوتات في المدن الذكية، واستثمار الأندية الرياضية في ريادة الأعمال، والابتكار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وسيشهد الملتقى إعلان نتائج مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات الهادفة إلى دعم ريادة الأعمال ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
يُذكر أن ملتقى بيبان 23 يحظى بمشاركة واسعة من رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم؛ بهدف تعزيز مكانة المملكة كوجهة وخيار أول لرواد الأعمال إقليمياً ودولياً، ودعم نمو مشاريع رواد الأعمال وقدرتها التنافسية وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال.