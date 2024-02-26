"منتدى الالتزام البيئي".. خبراء يناقشون تغير المناخ وانبعاثات الغازات الدفينة وتأثيراتها البيئية

وفي حضور غير اعتيادي شارك وزير البيئة الياباني السابق هارادا ياوشياكي في إحدى الجلسات الحوارية لمنتدى الالتزام البيئي، وأشار إلى أن الحكومات تسعى للتقليل من الأزمات البيئية؛ مستشهدًا بما فعلته بلاده تجاه التلوث المتعدد، وما تُصدره مادة البلاستيك في كل أنحاء العالم وتداعياته خاصة على اليابان والمناطق البحرية المحيطة بها؛ مشددًا على ضرورة توحيد الجهود الدولية للحد من التلوث والعمل الدولي لإيجاد اقتصاد إيجابي وطبيعي، بالإضافة إلى ضرورة المشاركة الفعالة لمواجهة تأثيرات التغير المناخي، لتجنب تأثر الاقتصاد العالمي بها.