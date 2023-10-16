عندما تمتزج الطبيعة بروعة التصميم.. هذا ما ينتظر سكان "الوادي" من خيارات مدهشة

وسيمثل "الوادي" أيقونة مدهشة وجاذبة للزوار والمستثمرين، وذلك من خلال حرصه على المساحات الخضراء المفتوحة، التي تشكّل نحو 30% من مساحة المشروع الإجمالية التي تبلغ 2.5 مليون متر مربع، كما سيزدان بالواجهات المائية الخلابة، فضلًا عن أكثر من 17 كم من المسارات الرياضية، والأنشطة الثقافية، والمجتمعية.