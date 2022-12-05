ولي العهد يعلن عن تطوير جزيرة "سندالة".. أولى الوجهات البحرية الفاخرة في نيوم

وكان سموه قد أطلق، في مارس الماضي "تروجينا" الوجهة السياحة الجبلية في نيوم، التي ستتميز برياضة التزلج على الجليد في الهواء الطلق، كأول تجربة من نوعها في الخليج العربي، بالإضافة إلى إعلان سموّه عن إنشاء "أوكساچون"، المدينة الصناعية في نيوم، والتي تقدم نموذجاً جديداً لمراكز التصنيع المستقبلية وفقاً لاستراتيجية نيوم المتمثلة في إعادة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية في المستقبل بالتناغم مع الطبيعة.