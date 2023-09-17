بهدف تحسين تجربة المستفيد ودعم السياحة.. "هيئة النقل" تدشن "أجرة العُلا" بمطار العُلا الدولي

دشّنت الهيئةُ العامة للنقل، بالتعاون مع "الهيئة الملكية لمحافظة العُلا"، وشركة تجمع مطارات الثاني؛ "أجرة العُلا" بهويتها الجديدة في مطار العلا الدولي، بحضور وكيل النقل البري في هيئة النقل المهندس عبدالمجيد الطاسان، ونائب رئيس تسويق الوجهة في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا رامي المعلم، ومدير التشغيل التجاري وتطوير الأعمال بشركة تجمع مطارات الثاني "سعد العجلان".