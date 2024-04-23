خليط بين "العاصوف" و"الإعصار".. "الزعاق" يكشف عن أسباب حدوث "منخفض الهدير"

ولفت إلى أن الضغط والحرارة هما اللذان ينقلان الرياح من مكانٍ لآخر، وإذا انخفضت القيم الضغطية في مكانٍ ما، فإن جزيئات الهواء تأتي من كل مكان لتعبئة هذا الفراغ فيحدث تمازجٌ وتصادمٌ ينتج عنه دوران إذا كان في البر يُسمى "عاصوف"، وفي البحر يسمّى "إعصار".