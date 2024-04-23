خليط بين "العاصوف" و"الإعصار".. "الزعاق" يكشف عن أسباب حدوث "منخفض الهدير"

كشف خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ عن أسباب حدوث منخفض الهدير الذي ضرب عُمان والإمارات واليمن أخيراً.
وقال الزعاق؛ إن الأرض مثلها مثل جسم الإنسان تتكوّن من سوائل "البحار والمحيطات" وضغط وحرارة.
ولفت إلى أن الضغط والحرارة هما اللذان ينقلان الرياح من مكانٍ لآخر، وإذا انخفضت القيم الضغطية في مكانٍ ما، فإن جزيئات الهواء تأتي من كل مكان لتعبئة هذا الفراغ فيحدث تمازجٌ وتصادمٌ ينتج عنه دوران إذا كان في البر يُسمى "عاصوف"، وفي البحر يسمّى "إعصار".
وأضاف، أن ما حدث بالإمارات وعُمان واليمن من رياحٍ عاتية مسبوقة بأمطارٍ غزيرة خليطٌ ومزيجٌ بين الإعصار والعاصوف.
وتابع في فيديو على حسابه في "إكس"، أن العاصوف عند العرب عبارة عن رياحٍ شديدة تهب بشكلٍ دوراني وترتفع إلى عنان السماء، مثل العمود.