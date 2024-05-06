6 فرص عقارية في شرق الرياض بمزاد "أنواء"

تعلن مكان المستثمر وبإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" وبقرار من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد "أنواء" الهجين وذلك يوم 19 مايو 2024 حضورياً الساعة: 4:00 عصرًا في قاعة الفريدة بمدينة الرياض على طريق الثمامة، وإلكترونياً عبر منصة السعودية للمزادات من الساعة 4:00 عصراً حتى 7:00 مساءً.