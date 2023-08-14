محليات
قطعت طرقًا عدة.. أمطار غزيرة تضرب مركز "قنا" بعسير
شكَّلت شلالات كبيرة دفعت السكان والزوار للتوقُّف لرصدها
شهد مركز "قنا" غرب عسير عصر أمس هطول أمطار غزيرة؛ سالت إثرها الأودية والشعاب، وارتوت منها المزارع.
وتسببت السيول الجارفة في قطع طرق رعلة والرفود والحازم، وشلت حركة السير.
وشكّلت الأمطار الغزيرة شلالات مائية كبيرة؛ دفعت السكان والزوار إلى التوقف لرصد تلك الحالة الماطرة التي أكد بعض المواطنين أنها الأقوى منذ سنين.
وشهد مطل الجبهاء بـ"قنا" ضبابًا كثيفًا، غطى أرجاء المكان.
وباشرت الجهات المعنية العمل لإزالة المخلفات، وفتح الطرق وسط تحذيرات لقائدي المركبات، ودعوة لتوخي الحذر، والأخذ بالحيطة.