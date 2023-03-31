شاهد.. وجبات إفطار رمضانية خفيفة من "جود" عند إشارات حائل المرورية

نفذت جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع في منطقة حائل "جود"، وبدعم من مؤسسة أريس الوقفية، حملة توزيع وجبات إفطار خفيفة عبارة عن "ماء وتمر ومعمول" للصائمين؛ وذلك عند الإشارات في مدينة حائل.
وبادر الفريق المكلف بتوزيع الوجبات والذي ترأسه عدي الهمزاني، بوضع آلية وخطة للتوزيع وإتاحة الفرصة للمتطوعين للمساهمة في هذا العمل الخيري؛ حيث أشار "الهمزاني" إلى أن الحملة تأتي بالتعاون مع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وتشمل توزع أكثر من ٥٠٠ وجبة يومياً في حائل؛ وذلك بالتعاون مع "جود".
وعن اختيار الإشارات كمقر لتوزيع الوجبات، أوضح "الهمزاني" أن الحملة تهدف إلى غرس ثقافة وجوب اتباع تعليمات السلامة المرورية وعدم قطع السائق المتأخر عن الإفطار الإشارة للوصول إلى المنزل قبل وقت الأذان؛ لذا تقوم الحملة بإعطائه وجبة مكونة من "ماء وتمر ولبن وفطائر".
وأكد "الهمزاني" أنه وتقديراً للمتطوع ومشاركته ومساهمته التطوعية سيتم منحه ساعة تطوعية عبر منصة العمل التطوعي الرسمية، شاكراً لـ"مرور حائل" دورهم وتواجدهم أثناء توزيع الوجبات عند الإشارات.