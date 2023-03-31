شاهد.. وجبات إفطار رمضانية خفيفة من "جود" عند إشارات حائل المرورية

وبادر الفريق المكلف بتوزيع الوجبات والذي ترأسه عدي الهمزاني، بوضع آلية وخطة للتوزيع وإتاحة الفرصة للمتطوعين للمساهمة في هذا العمل الخيري؛ حيث أشار "الهمزاني" إلى أن الحملة تأتي بالتعاون مع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وتشمل توزع أكثر من ٥٠٠ وجبة يومياً في حائل؛ وذلك بالتعاون مع "جود".