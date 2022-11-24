محليات

صور الرادار ترصد استمرار السحب الممطرة على الجوف ومكة وحائل وتبوك

تَوقع "الوطني للأرصاد" أمطارًا رعدية غزيرة مسبوقة برياح نشطة على عدة مناطق
صور الرادار ترصد استمرار السحب الممطرة على الجوف ومكة وحائل وتبوك
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قال المركز الوطني للأرصاد: توضح صور الرادار استمرار تواجد السحب الرعدية الممطرة على مناطق #الجوف #حائل #تبوك #المدينة_المنورة #مكة_المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية).

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مسبوقة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، حائل، القصيم)؛ في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة على: (جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية)، كما لا يُستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من: (الحدود الشمالية، القريات، طريف)، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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