تقديرًا لدوره الكبير.. تركي آل الشيخ رئيسًا فخريًا لاتحاد الشطرنج "الآفرو آسيوي"

صدر، اليوم، قرار بتعيين المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، رئيسًا فخريًا لاتحاد الشطرنج "الآفرو آسيوي"؛ تقديرًا لما له من تأثير وشغف بلعبة الشطرنج.
جاء ذلك خلال إعلان الاتحاد الأفرو آسيوي للشطرنج (AACA) في القاهرة اليوم، عن فريقه القيادي الجديد، حيث يعد الاتحاد أحد منظمات الشطرنج الرائدة التي تربط بين قارتين من أكثر القارات حيوية في العالم.
يُذكر أن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ انضم مؤخرًا إلى عضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج؛ نتيجة للدور الكبير الذي قدّمه ولا يزال في تطوير هذه الرياضة.
وكان "آل الشيخ" قد وجّه بإقامة بطولة للشطرنج ضمن فعاليات تقويم الرياض في مارس 2023 شارك فيها 100 لاعب ولاعبة من مختلف الدول العربية.