تقديرًا لدوره الكبير.. تركي آل الشيخ رئيسًا فخريًا لاتحاد الشطرنج "الآفرو آسيوي"

جاء ذلك خلال إعلان الاتحاد الأفرو آسيوي للشطرنج (AACA) في القاهرة اليوم، عن فريقه القيادي الجديد، حيث يعد الاتحاد أحد منظمات الشطرنج الرائدة التي تربط بين قارتين من أكثر القارات حيوية في العالم.