باستثمارات تبلغ 1.4 مليار: أم القرى و"الرمز" توقِّعان اتفاقية لتطوير وحدات سكنية فاخرة في وجهة "مسار"

ويهدف المشروع إلى تلبية متطلبات الأفراد والعائلات؛ حيث تشمل الخدمات المتاحة للوحدات السكنية: الاستقبال، والتأثيث، والنقل إلى الحرم، وتنظيف الغرف، وتقديم وجبة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك. ومن المتوقَّع أن يبدأ تنفيذ المشروع في منتصف عام 2025، على أنْ يتم تسليمه قبل نهاية عام 2028، ليصبح بذلك إضافة متميزة لقطاع الإسكان الفاخر في مكة المكرمة.