باستثمارات تبلغ 1.4 مليار: أم القرى و"الرمز" توقِّعان اتفاقية لتطوير وحدات سكنية فاخرة في وجهة "مسار"

أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور والمشغل لوجهة "مسار"، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة الرمز للعقارات لتطوير مشروع سكني فاخر باستثمارات تبلغ 1.4 مليار ريال سعودي، وذلك على هامش مشاركتها في "معرض سيتي سكيب" العالمي بالرياض في نسخته الثانية.
وتأتي هذه الاتفاقية تعزيزًا لمكانة الوجهة؛ كونها منصة استثمارية جاذبة في مكة المكرمة؛ حيث توفر حلولًا سكنية وتجارية متنوعة تلبي احتياجات الزوار والسكان والمستثمرين على حد سواء.
وبموجب هذه الاتفاقية: ستقوم شركة الرمز للعقارات بتطوير برجين سكنيين ضمن وجهة "مسار"؛ حيث يتكون المشروع من 32 طابقًا، إلى جانب 3 طوابق مخصصة للسيارات، وسيضمّ أكثر من 530 وحدة سكنية بمساحات تبدأ من 75 مترًا وتصل إلى 160 مترًا مربعًا.
ويهدف المشروع إلى تلبية متطلبات الأفراد والعائلات؛ حيث تشمل الخدمات المتاحة للوحدات السكنية: الاستقبال، والتأثيث، والنقل إلى الحرم، وتنظيف الغرف، وتقديم وجبة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك. ومن المتوقَّع أن يبدأ تنفيذ المشروع في منتصف عام 2025، على أنْ يتم تسليمه قبل نهاية عام 2028، ليصبح بذلك إضافة متميزة لقطاع الإسكان الفاخر في مكة المكرمة.
وبهذه المناسبة أعرب المهندس هارون الرشيد الرئيس التنفيذي لشركة الرمز للعقارات، عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة أم القرى، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مسيرة الشركة بسوق مكة المكرمة. كما أن هذا المشروع يمثل أهمية كبيرة لشركة الرمز في دعم استراتيجية النمو للسنوات القادمة.
وأضاف: "نتطلَّع من خلال خبراتنا في تطوير المشاريع السكنية الفاخرة إلى التناغم مع رؤية وجهة مسار في المساهمة بتحسين جودة الحياة في العاصمة المقدسة".
ومن جانبه رحّب الأستاذ ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، بانضمام الرمز لحزمة المستثمرين المؤسساتيين أصحاب الخبرات التراكمية بالوجهة، مؤكدًا بأن هذه الاتفاقية تعكس قدرة الوجهة على جذب استثمارات نوعية في مكة المكرمة؛ وذلك لحرصها على تلبية تطلعات المستثمرين.
الجدير بالذكر أن وجهة "مسار" تُعدُّ وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، تتبنّى أعلى معايير صناعة الوجهات، وتُسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي العاصمة المقدسة وزوارها، مدعومةً بجودة مرافقها وخدماتها، فضلًا عن تقديمها منظومة استثمارية متكاملة ومتنوعة؛ لترسم بذلك "المسار لمستقبل مكة المكرمة".