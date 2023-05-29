"الزمازمة" تُطلق منصة إلكترونية لإيصال عبوات زمزم إلى مساكن الحجاج

وقال نائب المشرف العام على أعمال الموسم بشركة الزمازمة ريان زمزمي؛ إن منصة زمزم يتم من خلالها تسجيل جميع مساكن الحجاج واستكمال بياناتها، والتأكّد من مطابقة البيانات مع المسار الإلكتروني ومنصة الحج المركزي بوزارة الحج والعمرة، إضافة إلى ترقيم المساكن الكترونياً، وتعد المنصة الرسمية لموسم الحج التي تثبت توصيل ماء زمزم لمساكن الحجاج ويتم من خلالها الاطلاع على التقارير والاحصائيات لوتيرة العمل، وتعمل هذه المنصة بوجود الإنترنت ودون، بهدف استمرار العمل دون تأخيرٍ أو تعطيل.