"أمانة القصيم" تُنجز متطلبات المرحلة الأولى بمشروع التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة 2023م

أنجزت أمانة منطقة القصيم -ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية- المتطلبات الكاملة للمرحلة الأولى من مشروع التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة عام 2023م بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
جاء ذلك خلال إقامة اللقاء الثاني للموارد البشرية 2023م، على مستوى أمانات المناطق بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في مقر الوزارة بالرياض، بحضور ممثلين ومديري العموم من الوزارة، والفِرَق التنفيذية، وفِرَق تخطيط الموارد البشرية بالأمانات، وممثلي القطاعات بديوان الوزارة.
وجرى خلال اللقاء استعراض منجزات مشروع التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة على مستوى منظومة القطاع البلدي والإسكان، وتبادل الخبرات وتذليل التحديات التي تواجه مسار الموارد البشرية وتحديد المشاريع والمبادرات لعام 2024م.
وفي نهاية اللقاء تم تكريم أمانة منطقة القصيم مع باقي الأمانات المنجزة، وديوان الوزارة على جهودهم خلال الانتهاء من متطلبات مشروع عام 2023.
ونوّهت الأمانة بأن هذا الإنجاز يُنسَب لمنسوبي القطاع البلدي بالمنطقة كافة؛ مشيرة إلى أنه محفز لبذل المزيد من الجهود لما فيه خدمة الوطن والمواطن.
جدير بالذكر أن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ الاﺳتراتيجي ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ يسعى إلى تحقيق ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ من اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎت اﻟتي ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺠﻬﺎت ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ واﻟﺒﻌﻴﺪ، إﺿﺎﻓﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ الاﺳتراتيجي ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺠﻬﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.