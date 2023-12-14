"أمانة القصيم" تُنجز متطلبات المرحلة الأولى بمشروع التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة 2023م

جاء ذلك خلال إقامة اللقاء الثاني للموارد البشرية 2023م، على مستوى أمانات المناطق بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في مقر الوزارة بالرياض، بحضور ممثلين ومديري العموم من الوزارة، والفِرَق التنفيذية، وفِرَق تخطيط الموارد البشرية بالأمانات، وممثلي القطاعات بديوان الوزارة.