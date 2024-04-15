شاعر سوداني: قد سمعنا بشيخٍ تزبن الناس بيته ما سمعنا بشيخٍ تزبن الناس جوّه

أشعل بيتان من الشعر نظمهما الشاعر السوداني الشاذلي العجب، وسائل التواصل الاجتماعي، قالهما في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بعد فتح السعودية لأجوائها لشركات الطيران العالمية إبان إغلاق عدد من الدول لأجوائها؛ إثر المستجدات الأخيرة بين إيران و"إسرائيل"، وما نجم عن ذلك لدى عدد من الدول.
وقال الشاعر "الشاذلي":
عند سلمان ما تسمع بلوّه وليته .. يوم بعض المشايخ بين ليته ولوّه
قد سمعنا بشيخٍ تزبن الناس بيته .. ما سمعنا بشيخٍ تزبن الناس جوّه
وحظي البيتان بإعجاب كبير بين مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة منصة "X" التي ظفرت بالتفاعل الأكبر والردود الأكثر على الشاعر الذي جسّد الصورة في بيتين يغنيان عن مئات القصائد وآلاف الأبيات.