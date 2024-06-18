"الصمعاني": تنظيم موسم الحج شهد نجاحاً واحترافية عالية في إدارة الحشود

رفع وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1445 هـ.
وأشار وزير العدل إلى أن نجاح موسم حج هذا العام؛ تحقق بفضل الله ثم التوجيهات الكريمة والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين، والمتابعة الحثيثة والدؤوبة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وأمن واطمئنان، مسخّرين كل الجهود لأن يؤدي الحجاج شعيرتهم وسط منظومة متكاملة من الخدمات المقدمة من القطاعات الحكومية كافة.
وأكد أن تنظيم موسم حج هذا العام؛ شهد نجاحاً واحترافية عالية في إدارة الحشود، الذين وفرت لهم المملكة جميع سبل الراحة لتأدية المناسك بيسر وسهولة.
ودعا المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد خير الجزاء؛ لما يقدمانه لخدمة قاصدي بيت الله الحرام والحرص على أمنهم وسلامتهم؛ ليؤدوا مناسكهم بكل راحة وطمأنينة.