"الصمعاني": تنظيم موسم الحج شهد نجاحاً واحترافية عالية في إدارة الحشود

وأشار وزير العدل إلى أن نجاح موسم حج هذا العام؛ تحقق بفضل الله ثم التوجيهات الكريمة والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين، والمتابعة الحثيثة والدؤوبة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وأمن واطمئنان، مسخّرين كل الجهود لأن يؤدي الحجاج شعيرتهم وسط منظومة متكاملة من الخدمات المقدمة من القطاعات الحكومية كافة.