بقرار من مدير "تعليم الرياض".. ضم "معهد إمام الدعوة" إلى "معهد الملز"

أصدر مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن محسن خرمي قرارًا بضم "معهد إمام الدعوة" إلى "معهد الملز" ونقل طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية لمعهد الملز، وتوجيه الكادر الإداري والتعليمي وفق الاحتياج والموازنة.
وجاء في القرار: مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبناء على ما تقتضيه المصلحة التعليمية؛ قرر نقل طلاب معهد إمام الدعوة العلمي بمرحلتيه المتوسطة والثانوية إلى معهد الملز العلمي بمرحلتيه المتوسطة والثانوية تحت مسمى "معهد إمام الدعوة العلمي"، على أن تتولى إدارة شؤون المعلمين نقل الهيئة التعليمية في معهد إمام الدعوة العلمي بمرحلتيه المتوسطة والثانوية حسب الاحتياج والموازنة.
ويتولى مكتب تعليم الملز توجيه الكادر الإداري في معهد إمام الدعوة العلمي حسب احتياج المكتب وإبلاغ إدارة الموارد البشرية بذلك.، وتتولى لجنة القيادات المدرسية توجيه مدير ووكيل معهد إمام الدعوة العلمي بحسب الاحتياج ووفق آلية المفاضلة.
ونصّ القرار على أن يقوم مدير معهد إمام الدعوة العلمي بحصر ملفات وسجلات الطلاب وتسليمها لمدير معهد الملز العلمي بالتنسيق مع إدارة الاختبارات والقبول وإدارة تقنية المعلومات ومكتب تعليم الملز، ويتولى مكتب تعليم الملز متابعة تسليم جميع العهد في مبنى معهد إمام الدعوة العلمي للجهات ذات الاختصاص.
وتتولى إدارة شؤون المباني استكمال الإجراءات النظامية حيال مبنى معهد إمام الدعوة العلمي "المُخلَى"، ويتولى مكتب تعليم الملز إبلاغ إدارة التخطيط المدرسي بعد اكتمال إجراءات النقل.
وتنشر "سبق" نبذة عن معهد إمام الدعوة، وأهم المراحل التعليمية التي مر بها، والمقار التي تنقل خلالها، وأهم من درس فيه.
تأسيس المعهد
تعد حلقات العلم التي كانت تقام في مسجد سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ويقوم بالتدريس فيها الشيخ نفسه، وبمساعدة عدد من كبار العلماء هي النواة التي كونت معهد إمام الدعوة العلمي عند تأسيسه؛ فبعد أن وجه الملك عبدالعزيز بإنشاء المعهد العلمي توجه كثير من تلاميذ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم للدراسة فيه، وبقي منهم بقية آثروا الاستمرار على نظام الحِلَق، حيث أراد سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم لتلك الحلقات التي تقام في مسجده أن يضمها إطار رسمي؛ لتنعم بالدعم الحكومي، فأنشأ معهداً يضم تلك الحلقات، وأطلق عليه اسم (معهد إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب)، وكان ذلك في شهر صفر من عام 1374هـ.
نظام الدراسة في المعهد والمراحل التي مر بها
وكان نظام الدراسة في المعهد في سنته الدراسية الأولى على طريقة الحلقات، وتم تقسيم الطلاب إلى أربعة مستويات حسب تحصيلهم، وفي العام الدراسي التالي تحول المعهد إلى نظام الفصول كبقية المدارس، وصارت مدة الدراسة في المعهد ست سنوات، منها سنتان تمهيديتان، وأربع ثانوية.
وفي عام 1378هـ افتتح في المعهد القسم العالي الذي يمنح الشهادة الجامعية لخريجيه، وهذا لم يكن موجوداً في غيره من المعاهد، علماً بأن كلية الشريعة قد أنشئت قبل ذلك في عام 1373 هـ، وكانت مدة الدراسة في هذا القسم أربع سنوات.
وكان معهد إمام الدعوة العلمي ذا استقلال إداري ومالي عن بقية المعاهد، إلى أن أصدر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم القرار ذا الرقم 29 بتاريخ 18/ 8/ 1384هـ الذي يقضي بضم معهد إمام الدعوة العلمي إلى الرئاسة العامة للكليات والمعاهد العلمية، وضم القسم العالي فيه إلى كلية الشريعة.
مقر المعهد
وعندما أسس سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم معهد إمام الدعوة العلمي كان مقره في مسجد الشيخ لمدة سنة واحدة، ثم انتقل المقر إلى بيت طيني في حي (الوسيطاء)، ثم انتقل إلى مقره الذي عُرِف به زمناً طويلاً غرب المحكمة العامة، وكان بناؤه هذا من الطين، ثم أعيد بناؤه أكثر من مرة كان آخرها عام 1401هـ، إلى أن تم نزعه لصالح مشروع إنشاء المحكمة الجزائية؛ حيث انتقل مقر المعهد إلى حي السويدي في مقر المعهد العلمي في الرياض في الفترة المسائية، وذلك من يوم السبت 18/ 10/ 1429هـ إلى يوم الثلاثاء 28/ 12/ 1430هـ إذ تم استئجار مبنى في حي البديعة ليكون مقراً للمعهد، وقد باشر الطلاب الدراسة فيه ابتداء من يوم السبت 2/ 1/ 1431هـ.
وفي عام 1441هـ قام أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بافتتاح مقر المعهد الجديد الذي تم تشييده مقابل المحكمة العامة على طريق المدينة المنورة.
أبرز مشايخ المعهد
الشيخ محمد بن إبراهيم مؤسـس المعهد وراعيه (توفي في 14/ 9/ 1389هـ).
الشيخ إسماعيل الأنصاري (عضو الإفتاء) منذ تأسيس المعهد إلى عام 1382هـ (توفي في 26/ 11/ 1417هـ).
الشيخ عبدالعزيز الشثري (أبو حبيب) منذ تأسيس المعهد إلى عام 1384هـ (توفي في 17/ 9/ 1387هـ).
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ (مفتي عام المملكة) من عام 1384هـ إلى عام 1392هـ.
فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين من عام 1381هـ إلى عام 1395هـ (توفي في 20/ 7/ 1430هـ).
الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن قاسم من عام 1379 إلى أن انتقل للتدريس في كلية الشريعة (توفي في 27/ 6/ 1421هـ).
الدكتور محمد بن أحمد الرشيد (وزير التربية والتعليم السابق) عام 1385هـ.
الشيخ الدكتور عبدالله الركبان (عضو هيئة كبار العلماء سابقاً).
الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين عام 1404هـ.