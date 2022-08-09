بقرار من مدير "تعليم الرياض".. ضم "معهد إمام الدعوة" إلى "معهد الملز"

مقر المعهد

وعندما أسس سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم معهد إمام الدعوة العلمي كان مقره في مسجد الشيخ لمدة سنة واحدة، ثم انتقل المقر إلى بيت طيني في حي (الوسيطاء)، ثم انتقل إلى مقره الذي عُرِف به زمناً طويلاً غرب المحكمة العامة، وكان بناؤه هذا من الطين، ثم أعيد بناؤه أكثر من مرة كان آخرها عام 1401هـ، إلى أن تم نزعه لصالح مشروع إنشاء المحكمة الجزائية؛ حيث انتقل مقر المعهد إلى حي السويدي في مقر المعهد العلمي في الرياض في الفترة المسائية، وذلك من يوم السبت 18/ 10/ 1429هـ إلى يوم الثلاثاء 28/ 12/ 1430هـ إذ تم استئجار مبنى في حي البديعة ليكون مقراً للمعهد، وقد باشر الطلاب الدراسة فيه ابتداء من يوم السبت 2/ 1/ 1431هـ.