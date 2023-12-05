بصمة لإدارة العقارات وأسس توقعان اتفاقية تسويق مخطط المرجان

وأشار أ. العلوان إلى أن هذه الاتفاقية باكورة العلاقة الإستراتيجية مع شركة أسس الرائدة في مجال التطوير العقاري، مثمنًا هذه الخطوة وراجيًا للجميع التوفيق في مستقبل الأيام.