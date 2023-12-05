بصمة لإدارة العقارات وأسس توقعان اتفاقية تسويق مخطط المرجان

أعلنت شركة بصمة لإدارة العقارات وشركة أسس توقيع اتفاقية تسويق مخطط المرجان الواقع في حي الرمال في شمال شرق مدينة الرياض، وذلك عن طريق المزاد العلني.
وفي هذا الصدد قال الأستاذ عبد الله العلوان الرئيس التنفيذي لشركة بصمة لإدارة العقارات -المسوق العقاري لمخطط المرجان: "إن هذه الاتفاقية تأتي استكمالاً لنجاحات بصمة وريادتها في عالم المزادات العقارية، لما تمتلكه من خبرات وقدرات عبر كوادرها البشرية والتقنية المهيأة لتقديم أرقى الخدمات العقارية".
وأشار أ. العلوان إلى أن هذه الاتفاقية باكورة العلاقة الإستراتيجية مع شركة أسس الرائدة في مجال التطوير العقاري، مثمنًا هذه الخطوة وراجيًا للجميع التوفيق في مستقبل الأيام.
ومن جهة أخرى بيّن الأستاذ عبدالله ماجد الماجد رئيس مجلس إدارة أسس إلى أن مخطط المرجان يتميّز بموقعه الإستراتيجي الذي يُعدّ وجهة مثالية للاستثمارات السكنية.