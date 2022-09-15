عالمية ومحلية.. ما المكاسب التي تجنيها المملكة من "استراتيجية الألعاب والرياضات الإلكترونية"؟

لم يكد يمر سوى 22 يومًا على إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق أعمال البنية التحتية والمخطط العام لمشروع "رؤى المدينة"، الذي ينسجم مع مستهدفات "رؤية 2030" في رفع الطاقة الاستيعابية لتيسير استضافة 30 مليون معتمر بحلول عام 2030؛ حتى أطلق ولي العهد، اليوم "الخميس"، الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، لتنضم إلى قائمة الإنجازات العملاقة التي تشهدها المملكة منذ الإعلان عن "رؤية 2030" في 25 أبريل 2016، للحاق بمصاف الدول الأكثر تقدمًا في العالم، واحتلال المكانة التي تتوافق مع مواردها المتنوعة الضخمة، وثقلها السياسي والاقتصادي والديني.