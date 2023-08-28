"الكهرباء": إعادة الخدمة بـ"أحد ثربان" بالمجاردة خلال ساعة.. والحالة المطرية سبب الانقطاعات

وأضافت الشركة بأنه تمت إعادة الخدمة للمشتركين خلال ساعة واحدة؛ إذ تمت إعادة الخدمة (الساعة الـ16:51 مساء)، وبعد توقف الأمطار الساعة الـ١١:00 مساء؛ إذ تلقت الشركة عددًا من البلاغات بمركز أحد ثربان، واتضح أنه انقطاع جزئي للخدمة، تأثر به عدد محدود من المشتركين، وتمت إعادة الخدمة لجميع المشتركين الساعة الثانية صباحًا بعد توقُّف جريان السيول، وتمكُّن الفرق الفنية من الوصول إلى الموقع، وإصلاح العطل.