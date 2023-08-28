"الكهرباء": إعادة الخدمة بـ"أحد ثربان" بالمجاردة خلال ساعة.. والحالة المطرية سبب الانقطاعات

كشفت الشركة السعودية للكهرباء في ردها على ما نُشر في "سبق" يوم الاثنين 28/ 8/ 2023 بعنوان (المعاناة تصل لـ20 ساعة متواصلة.. انقطاع الكهرباء والحرارة يؤرقان أهالي أحد ثربان بالمجاردة) أن الانقطاع جاء بسبب الحالة المطرية التي تعرضت لها المنطقة مؤخرًا؛ إذ تأثر بها عدد من مشتركي الخدمة الكهربائية في عدد من القرى بمركز أحد ثربان.
وأضافت الشركة بأنه تمت إعادة الخدمة للمشتركين خلال ساعة واحدة؛ إذ تمت إعادة الخدمة (الساعة الـ16:51 مساء)، وبعد توقف الأمطار الساعة الـ١١:00 مساء؛ إذ تلقت الشركة عددًا من البلاغات بمركز أحد ثربان، واتضح أنه انقطاع جزئي للخدمة، تأثر به عدد محدود من المشتركين، وتمت إعادة الخدمة لجميع المشتركين الساعة الثانية صباحًا بعد توقُّف جريان السيول، وتمكُّن الفرق الفنية من الوصول إلى الموقع، وإصلاح العطل.
وأشارت الشركة إلى أنه لم يُسجَّل عُطل عام للمغذي الرئيسي لمركز أحد ثربان يوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 حتى صباح الخميس، كما أنه لم يُسجَّل انقطاع في مدارس أحد ثربان ما عدا بلاغ واحد لمدرسة بسبب عُطل بالشبكة الداخلية للمدرسة، وتم تقديم الدعم وإعادة الخدمة حينها.
وقدمت الشركة اعتذارها الشديد للمشتركين المتأثرين من هذا الانقطاع الخارج عن الإرادة، وعبَّرت عن حرصها التام على تقديم أفضل الخدمات، وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين في مختلف مناطق السعودية، وأهابت بالمشتركين للاستفادة من خدماتها عبر تطبيق الكهرباء ALKAHRABA.
وكان عدد من أهالي مركز أحد ثربان بمحافظة المجاردة قد اشتكوا من تكرار انقطاع الكهرباء عن منازلهم المنتشرة في قرى عدة، واستمراره ساعات طويلة، كما حدث نهاية الأسبوع الماضي منذ عصر الأربعاء حتى ما قبل ظهر الخميس؛ ما دفع إدارات المدارس لتفعيل صلاحياتها بمنع حضور الطلاب.
وناشد الأهالي المسؤولين إيجاد حل جذري لهذه الانقطاعات التي يعيشونها بشكل يومي في مواسم الأمطار، على الرغم من تحصيل الشركة رسوم الخدمة بشكل دوري، قبل أن توضح الشركة سبب الانقطاعات، وإعادة الخدمة كما هو موضَّح في أعلى الخبر.