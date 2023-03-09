"ذيب لتأجير السيارات" تفتتح فرعها الجديد في حي طويق بمدينة الرياض

وأشار الأستاذ بندر المنيع إلى أن اختيار الشركة لقيام هذا الفرع في حي طويق، على طريق نجم الدين الأيوبي؛ يأتي بعد دراسة الجدوى التي قامت بها الشركة والتي تناولت مختلف الجوانب، اجتماعيًّا واقتصاديًّا؛ مشيرًا إلى أن موقع الفرع يتميز بعدة مزايا، أبرزها الموقع الاستراتيجي والكثافة السكانية، بالإضافة إلى توافر قطاع كبير من النشاط الاقتصادي والتجاري الذي يضمه حي طويق؛ الأمر الذي تَطَلّب تواجدنا في هذا المكان لخدمة عملائنا، بصورة مستدامة، موضحًا أن الفرع الجديد مزود بمختلف طرازات السيارات التي تمتلكها "شركة ذيب لتأجير السيارات"، وأكد "المنيع" أن الشركة ستواصل افتتاح العديد من فروعها الجديدة، في المنطقة الوسطى وبقية مناطق المملكة.