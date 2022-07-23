غدًا.. جامعة حائل تبدأ قبولها السنوي باستحداث برامج وإغلاق فروع

بدأت جامعة حائل بتنفيذ خطتها التطويرية بعد تقييم برامجها الأكاديمية، واستحداث البرامج الأكاديمية النوعية التي وعد بها رئيس الجامعة الدكتور راشد بن مسلط الشريف، المجتمعَ الحائلي؛ لمواكبة التطلعات المستقبلية وتلبية الاحتياج في سوق العمل بمنطقة حائل، وكذلك بغرض ضمان حصول خريجي الجامعة على وظائف مناسبة، بدلًا من تخرجهم من برامج غير متوائمة مع سوق العمل؛ الأمر الذي يفوّت على خريج جامعة حائل فرصة الحصول على وظيفة مناسبة تعكس طموحه؛ ليسهم من خلالها في تنمية الوطن.
ومن أهم أهداف تنفيذ الخطة الجديدة؛ إيقاف القبول السنوي في أربعة فروع للجامعة في "الغزالة، الشنان، موقق، بقعاء"؛ فيما خُصصت ثلاثة فروع في "الحائط، الشملي، سميراء" للقبول على درجة الدبلوم في الكلية التطبيقية "كلية المجتمع" سابقًا.
وتبدأ جامعة حائل، غدًا الأحد الموافق 25 ذي الحجة الجاري، فتح باب التسجيل لقبول خريجي المرحلة الثانوية الراغبين في الالتحاق بدرجات البكالوريوس والدبلوم للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي المقبل، ويستمر التسجيل حتى الخميس 29 ذي الحجة، على الرابط.
وقالت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة: سيتم إعلان المقبولين في الجامعة الأربعاء 5 محرم 1444هـ؛ بحيث يتم توجيه رسائل نصية SMS للطلاب والطالبات.
وحددت السبت 8 محرم 1444هـ، آخر موعد لتأكيد طلب الالتحاق بالجامعة عبر الموقع الإلكتروني، ومن لم يؤكد قبوله سيلغى ويُقبل مَن كان بالقائمة الاحتياطية.
كما حددت الجامعة أقل نسبة موزونة للقبول فيها بـ60%، ولمن تَخرج خلال الأعوام (1442/ 1443) و(1441/ 1442) و(1440/ 1441)؛ مشيرة إلى أن خريجي القسم العلمي من الثانوية العامة يفاضل مَن حصل منهم على نسبة موزونة 80% فأكثر على المسار التمهيدي الصحي وجميع التخصصات العلمية والهندسية والإنسانية "الأدبية"؛ فيما يفاضل مَن حصل منهم على نسب موزونة بين 70% وحتى 79% على جميع التخصصات العلمية والهندسية والإنسانية فقط؛ فيما يتنافس مَن حصل منهم على نِسَب موزونة بين 60% وحتى 69% على جميع التخصصات الإنسانية فقط.
وفي القسم الأدبي؛ يفاضل من حصل على نسبة موزونة أكثر من 70% المنافسة على جميع التخصصات الإنسانية، وتخصصات الكلية التطبيقية الإنسانية، أما من حصل منهم على نسبة موزونة بين 60% وحتى 69%؛ فيحق لهم المفاضلة على دبلومات الكلية التطبيقية فقط، وأن ترتيب الخيارات في أثناء التقديم الإلكتروني من قِبَل الطلبة حسب أولوية رغباتهم.
وأكدت الجامعة في دليل القبول الذي نشرته أمس، أن نِسَب المفاضلة على المقاعد في التخصصات العلمية فقط موزعة 80% من خريجي وخريجات الثانوية العامة، منطقة حائل. و20% للمتقدمين من خارج منطقة حائل (يتم توزيعها حسب المناطق في أثناء عملية الفرز)، وأن المفاضلة على مقاعد القبول السنوي للمسار التمهيدي الصحي؛ ستكون مقتصرة على خريجي الثانوية 1443هـ من خريجي منطقة حائل فقط.
وأشارت إلى أنه يقتصر قبـول الطلبـة من ذوي الإعاقة على الطلبة المكفوفين فقـط بالمسار الإنساني، وأن يتم التقدم بشكل يدوي ومباشر إلى عمادة القبول والتسجيل ويتم القبول استثناءً دون معايير النسبة الموزونة.
وكانت الجامعة قد استحدثت 8 برامج لمرحلة البكالوريوس في المركز الرئيسي، و10 برامج في الكلية التطبيقية لمرحلة الدبلوم في المركز الرئيسي و7 برامج في الكلية التطبيقية لمرحلة الدبلوم في فروع الجامعة.
وتنشر "سبق" تفاصيل البرامج الأكاديمية في جميع كليات الجامعة والتي جاءت على النحو التالي:
كليـة الهندسـة: "الهندسة الصنـاعيـة" و"الهندسة الكهربائية" وهندسة الطاقة المتجددة" والهندسة الكيميائية" و"الهندسة المدنية" و"الهندسة المعمارية" و"الهندسة الميكانيكية" للطلاب، وتخصص "هندسة التصميم الداخلي" للطالبات.
كليـة علـوم وهندسـة الحاسـب الآلـي: "علوم الحاسب الآلي" و"هندسة البرمجيات" و"هندسة الحاسب الآلي" و"الذكاء الاصطناعي" و"أمن المعلومات" و"هندسة شبكات وأنظمة الاتصالات" و"علم البيانات" للطلاب والطالبات.
كلية إدارة الأعمال: "الإدارة ونظم المعلومات الإدارية" و"التمويل" و"المحاسبة" و"التسويق" للطلاب والطالبات.
كلية العلوم: "الأحياء" و"الرياضيات" و"الفيزياء" و"الكيمياء" للطلاب والطالبات.
كلية الآداب والفنون: "الإعلام" و"الفنون الجميلة" و"إدارة السياحة والفعاليات" و"التاريـخ" و"نظم المعلومات الجغرافية" و"الخدمة الاجتماعية" و"اللغة الإنجليزية" و"اللغة العربية" للطلاب والطالبات، وتخصص "الآثار وإدارة موارد التراث" للطلاب.
كلية التربية: "علوم الرياضة "و"النشاط البدني" و"علم النفس" للطلاب والطالبات، وتخصص "رياض الأطفال" للطالبات.
كلية الشريعة: "الشريعة" للطلاب والطالبات.
وتمثلت تخصصات الدبلوم التي تُقدّمها الكلية التطبيقية، في المركز الرئيسي فيما يلي: "مساعد طبيب أسنان" و"الموارد البشرية" و"الهندسة الإلكترونية والاتصالات" و"تقنية هندسة الشبكات" و"الإعلان والاتصال التسويقي" و"المحاسبة" و"تقنية المعلومات" و"التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية" للطلاب والطالبات و"الهندسة الزراعية" و"تكنولوجيا حماية البيئة" للطلاب.
وتمثلت تخصصات الدبلوم التي تُقدّمها الكلية التطبيقية، في الفروع على النحو التالي:
الحائط: "تقنية المعلومات" و"السكرتارية الطبية" و"الموارد البشرية" للطالبات فقط.
الشملي: "الدعم الفنـي" و"السكرتارية التنفيذية" للطالبات فقط.
سميراء: "الإعلان والاتصال التسويقي" و"تقنيـة هندسـة الشبكـات" للطالبات فقط.