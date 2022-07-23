غدًا.. جامعة حائل تبدأ قبولها السنوي باستحداث برامج وإغلاق فروع

بدأت جامعة حائل بتنفيذ خطتها التطويرية بعد تقييم برامجها الأكاديمية، واستحداث البرامج الأكاديمية النوعية التي وعد بها رئيس الجامعة الدكتور راشد بن مسلط الشريف، المجتمعَ الحائلي؛ لمواكبة التطلعات المستقبلية وتلبية الاحتياج في سوق العمل بمنطقة حائل، وكذلك بغرض ضمان حصول خريجي الجامعة على وظائف مناسبة، بدلًا من تخرجهم من برامج غير متوائمة مع سوق العمل؛ الأمر الذي يفوّت على خريج جامعة حائل فرصة الحصول على وظيفة مناسبة تعكس طموحه؛ ليسهم من خلالها في تنمية الوطن.