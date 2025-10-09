عروض أدائية يومية تثري فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2025

ويحتفي المعرض بثقافة جمهورية أوزبكستان -ضيف الشرف لهذا العام- من خلال عروض يومية ضمن أسبوع الثقافة الأوزبكي، تقدّم باقةً من الفنون والفلكلور الأوزبكي التي تعبّر عن عمق التاريخ وتنوّع الموروث الفني والحضاري، إلى جانب عرضٍ مشترك سعودي أوزبكي يجمع بين الإبداعين المحلي والعالمي في لوحةٍ فنية واحدة ترمز للتبادل الثقافي بين البلدين.