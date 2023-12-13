باحث: جزيرة العرب لم تُستعمر.. ومعلومة ولي العهد لمترجم "بوتين" مصدر فخر واعتزاز

وأكمل: من هذه الأسرار مواقع الآبار عند العرب، ويعود السبب إلى أن العرب لا يريدون لأي قوة غازية أن تتزود بالماء عند محاولة غزوهم، فيبقون مواقع آبار المياه أو العيون سراً بينهم، وذكر أن لديهم فنًا قتاليًا مميزًا، إذ كان يمتطي ظهر الجمال شخصان في نفس الوقت، شخص يواجه العدو من الأمام والشخص الآخر من الخلف، ويكون الشخصان مسلحين بأقواس ونبال، وبهذه الطريقة كان المقاتلون العرب يغطون جميع الجهات ولذلك تصعب هزيمتهم.