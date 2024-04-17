المدينة المنورة.. تقدم عالمي وجوائز على مستوى الشرق الأوسط

تقدّمت المدينة المنورة 11 مرتبة في المؤشر العالمي للمدن الذكية للعام "IMD" الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، خلال العام 2024م؛ لتصبح بذلك في المرتبة 74 عالميًّا بعد أن كانت في المرتبة "85" على قائمة مؤشر مدن العالم مقارنة بالعام الماضي 2023م.
وحافظت المدينة المنورة على المرتبة السابعة عربيًّا في قائمة المدن المدرجة ضمن المؤشر الذي يصدر سنويًّا، ويبرز مستوى التقدّم الرقمي وجاهزية مدن العالم وإدراك سكّانها للجهود المبذولة التي تجعل مدنَهم ذكيّةً تسهم في تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والتقنية، وتعزيز الأبعاد الإنسانية وتحقيق التطلعات والاحتياجات السكانية، وتدعم التنمية الحضرية في بناء المدن الذكية وتحويل الأماكن العامة إلى نقاط جاذبة تلبّي تطلعات السكان والزوار، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن توظيف التقنيات الرقمية في تحسين جودة الحياة.
وحقّق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة "أفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط" خلال حفل توزيع جوائز Skytrax في مدينة فرانكفورت.