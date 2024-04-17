المدينة المنورة.. تقدم عالمي وجوائز على مستوى الشرق الأوسط

وحافظت المدينة المنورة على المرتبة السابعة عربيًّا في قائمة المدن المدرجة ضمن المؤشر الذي يصدر سنويًّا، ويبرز مستوى التقدّم الرقمي وجاهزية مدن العالم وإدراك سكّانها للجهود المبذولة التي تجعل مدنَهم ذكيّةً تسهم في تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والتقنية، وتعزيز الأبعاد الإنسانية وتحقيق التطلعات والاحتياجات السكانية، وتدعم التنمية الحضرية في بناء المدن الذكية وتحويل الأماكن العامة إلى نقاط جاذبة تلبّي تطلعات السكان والزوار، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن توظيف التقنيات الرقمية في تحسين جودة الحياة.