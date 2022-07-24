دعا الجميع للإبلاغ.. "السديس" يثمن جهود الأمن في مكافحة التسول

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالجهود الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول للقضاء عليها.
ودعا "السديس" الجميع إلى التعاون مع الجهات الحكومية المختصة في مجال مكافحة التسول، والإبلاغ عن المتسولين وعدم التهاون أو التعاون معهم، مشيراً إلى أن هذا التعاون من الواجبات الدينية المنبثقة عن المسؤولية المجتمعية ولها عوائد نافعة على المجتمع وتساهم في الحد من الظواهر السلبية.
وحض الراغبين في الصدقة التوجه إلى مصارفها الشرعية، والمنصات المعتمدة التي هيأتها الجهات المختصة كمنصة إحسان التي توصل الصدقات إلى مستحقيها عبر سبل واضحة سليمة، داعياً الله أن يكلل هذه الجهود بالتوفيق والنجاح، وأن يجعلها في ميزان حسناتهم وأن يجزيهم خير الجزاء على كل ما يقدمونه في خدمة الدين والوطن.