دعا الجميع للإبلاغ.. "السديس" يثمن جهود الأمن في مكافحة التسول

ودعا "السديس" الجميع إلى التعاون مع الجهات الحكومية المختصة في مجال مكافحة التسول، والإبلاغ عن المتسولين وعدم التهاون أو التعاون معهم، مشيراً إلى أن هذا التعاون من الواجبات الدينية المنبثقة عن المسؤولية المجتمعية ولها عوائد نافعة على المجتمع وتساهم في الحد من الظواهر السلبية.