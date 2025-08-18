الخيال: 36% مشاركة نسائية في سوق العمل.. المرأة السعودية تصنع المشهد الاقتصادي

أكدت الكاتبة الصحفية تهاني عبدالله الخيال أن وصول نسبة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة إلى 36.2% يُعد "قصة نجاح وطنية"، تعكس إرادة سياسية واضحة ورؤية اقتصادية شاملة.
وأشارت في مقالها المنشور بصحيفة الرياض بعنوان 36% مشاركة نسائية في سوق العمل إلى تقرير الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) للربع الثالث من عام 2024، الذي أظهر زيادة بنسبة 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق، وارتفاع معدل التوظيف النسائي إلى 31.3%. ووصفت هذه القفزة بأنها "ليست مجرد أرقام جامدة، بل تعبير حي عن تمكين اقتصادي متسارع".
ولفتت إلى تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أغسطس 2025، الذي أشار إلى تضاعف النسبة تقريبًا من أقل من 20% قبل خمس سنوات، في واحدة من أسرع الوتائر عالميًا. كما نقلت عن وزير المالية قوله: "تجاوزنا هدف رؤية 2030 (30%) ونسعى لتحقيق 40% بحلول 2030"، مشددة على أن هذا الإنجاز جاء بدعم البرامج الوطنية وسياسات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأضافت: "لم يعد هناك أبواب مغلقة أمام المرأة"، مشيرة إلى حضورها البارز داخليًا وخارجيًا بفضل توجيهات الملك سلمان وولي العهد. ووفقًا للبنك الدولي، فإن كل زيادة بنسبة 1% في المشاركة النسائية تضيف عوائد بمليارات الريالات إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتعزز جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية.
وختمت الخيال مقالها بالقول: "المرأة السعودية اليوم لا تكمل المشهد، بل تصنعه".