الخيال: 36% مشاركة نسائية في سوق العمل.. المرأة السعودية تصنع المشهد الاقتصادي

ولفتت إلى تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أغسطس 2025، الذي أشار إلى تضاعف النسبة تقريبًا من أقل من 20% قبل خمس سنوات، في واحدة من أسرع الوتائر عالميًا. كما نقلت عن وزير المالية قوله: "تجاوزنا هدف رؤية 2030 (30%) ونسعى لتحقيق 40% بحلول 2030"، مشددة على أن هذا الإنجاز جاء بدعم البرامج الوطنية وسياسات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.