مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تنظم المؤتمر الأول للعناية بإصابات الحوادث

حيث يناقش المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، العناية بالمرضى المصابين في الحوادث المرورية وحوادث العمل والحرائق والإصابات الرياضية وغيرها، قبل الوصول إلى المستشفيات وأهمية الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى آخر المستجدات في جراحة الإصابات والتوصيات العلمية العالمية، ودور الهلال الأحمر في تقييم المستشفيات والإسعاف الطائر، وكذلك دور أقسام وأطباء الطوارئ في استقبال الحالات التي تستوجب عناية خاصة، وأهمية التدريب والتجهيز لاستقبال الحالات.