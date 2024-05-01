مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تنظم المؤتمر الأول للعناية بإصابات الحوادث

تنظم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية مؤتمر رعاية إصابات الحوادث، الذي ينطلق في العاشر من مايو الجاري، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، بمشاركة عدد من المتحدثين المتخصصين في الإصابات من جميع دول الخليج، وسيقدم فيه عدة محاضرات.
حيث يناقش المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، العناية بالمرضى المصابين في الحوادث المرورية وحوادث العمل والحرائق والإصابات الرياضية وغيرها، قبل الوصول إلى المستشفيات وأهمية الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى آخر المستجدات في جراحة الإصابات والتوصيات العلمية العالمية، ودور الهلال الأحمر في تقييم المستشفيات والإسعاف الطائر، وكذلك دور أقسام وأطباء الطوارئ في استقبال الحالات التي تستوجب عناية خاصة، وأهمية التدريب والتجهيز لاستقبال الحالات.
كما يشهد المؤتمر تنوعاً في الجلسات العلمية، واستعراضاً للأوراق البحثية التي تناقش أفضل السبل للتعامل مع حالات الإصابات، وسيشكل مشاركة خبرات ذات مكانة علمية عالية وذوو تأثير في هذا التخصص، فرصة لتحديث المعرفة الطبية للأطباء والممارسين الصحيين المشاركين، من خلال جلسات مبتكرة ومتنوعة.
كما أن المؤتمر سيصاحبه معرض، يشارك فيه عدد من أكبر الشـركات الطبية العالمية المتخصصة في العناية بالمصابين والأجهزة المستخدمة، لتقديم أفضل النتائج الجراحية للمرضى.
ودعت اللجنة العلمية كافة الممارسين الصحيين المعنيين الراغبين في المشاركة لحضور المحاضرات وورش العمل للتسجيل عبر الرابط:
أو البريد الالكتروني
hmgtraumacare@gmail.com
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب ظلت طوال مسيرتها الممتدة لأكثر من ربع قرن، تعتبر التعليم الطبي جزءا لا يتجزأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، ودأبت على تنظيم ورعاية الكثير من الأنشطة والملتقيات والمؤتمرات العلمية، بهدف مواكبة المستجدات المتسارعة والتطورات التكنولوجية الحديثة ومخرجات البحوث العلمية، وخلق تجربة تعليمية محلية متطورة، وصولاً إلى خدمات رعاية صحية بأعلى المعايير العالمية، اسهاماً في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة.