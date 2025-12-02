ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال

وأوضح المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل، أن مدة مزاد نادي الصقور السعودي كانت هذا العام أطول عن العام الماضي، بعد تمديد فترة إقامته أسبوعين عن الأعوام السابقة، مؤكدًا أن هذا التمديد جاء لإتاحة مزيد من الفرص للطواريح من أجل ممارسة هوايتهم التراثية حتى نهاية موسم الطرح، وتحقيق رافد اقتصادي، مشيرًا إلى أن المزاد يمثِّل حدثًا بارزًا في عالم الصقارة، إذ ينتظره الصقارون كل عام لممارسة هوايتهم في طرح الصقور.