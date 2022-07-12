حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الوداع وسط منظومة خدمية متكاملة

أدّى حجاج بيت الله الحرام أمس طواف الوداع وسط وجود منظومة متكاملة، معدة بشكلٍ مميزٍ من قِبل الرئاسة العامة لشؤون الحرمين.
ويظهر فيديو للإخبارية، استعدادات الرئاسة لتوفير جميع الخدمات وفقاً لمجموعة من الخطط المتبعة للتيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن، كما جنّدت كوادر أمنية ومدنية وموظفين لإدارة وتنظيم الحشود، بالتعاون مع الجهات الأمنية داخل المسجد الحرام، وكذلك تهيئة كامل أدوار مبنى المطاف، وكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام
ووفقاً لموقع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، كشف المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، عن نجاح خطة التفويج المعدة لاستقبال الحجيج القادمين لأداء طواف الوداع في ثاني أيام التشريق.
وأضاف حيدر، أن الحجاج من المتعجلين توافدوا للمسجد الحرام دون حدوث أي معوقات حيث تميزت حركة ضيوف الرحمن في طواف هذا العام بالانسيابية في الدخول، مشيراً خلال حديثه إلى أن مختصي إدارة الحشود والتفويج بالرئاسة العامة أتموا بنجاح تفويج الحجيج لأداء الطواف ابتداءً من دخولهم عبر الأبواب المخصصة، مع توفير منظومة للإرشاد المكاني في المواقع كافة التي تقع ضمن رحلة الحاج بالمسجد الحرام للتسهيل عليهم، وتوزيع الكثافات على أدوار مبنى المطاف كافة بالتوازي، لعدم حدوث ازدحام، فضلاً عن استمرارية متابعة تطبيق الخطط كافة على أرض الواقع فيما يتعلق بالخدمات الأخرى المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام.
ووزّعت الرئاسة (250) ألف عبوة ماء زمزم، تم توفيرها في مواقع المسجد الحرام وساحاته كافة، ومتابعة توزيع العبوات في صحن المطاف ومتابعة تعقيم الشنط وحافظات زمزم والعربات الخاصة بالمطاف، إضافة إلى أكثر من (25) ألف حافظة موزعة في أرجاء المسجد الحرام، حيث بلغ إجمالي اللترات (800) ألف لتر.