حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الوداع وسط منظومة خدمية متكاملة

وأضاف حيدر، أن الحجاج من المتعجلين توافدوا للمسجد الحرام دون حدوث أي معوقات حيث تميزت حركة ضيوف الرحمن في طواف هذا العام بالانسيابية في الدخول، مشيراً خلال حديثه إلى أن مختصي إدارة الحشود والتفويج بالرئاسة العامة أتموا بنجاح تفويج الحجيج لأداء الطواف ابتداءً من دخولهم عبر الأبواب المخصصة، مع توفير منظومة للإرشاد المكاني في المواقع كافة التي تقع ضمن رحلة الحاج بالمسجد الحرام للتسهيل عليهم، وتوزيع الكثافات على أدوار مبنى المطاف كافة بالتوازي، لعدم حدوث ازدحام، فضلاً عن استمرارية متابعة تطبيق الخطط كافة على أرض الواقع فيما يتعلق بالخدمات الأخرى المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام.