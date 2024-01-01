"الغذاء والدواء": خطوات ميسرة وسهلة لاستيراد الأجهزة الطبية عبر "نظام الفسح"

وأوضحت أن رحلة العميل للاستيراد تشمل تسجيل المنتجات واستخراج التراخيص اللازمة من نظام "غد" الموحد، وتسجيل الدخول في نظام خدمات الفسح للأجهزة الطبية للهيئة، وتعبئة بيانات نوع الأجهزة الطبية المراد استيرادها، ودراسة طلبات الفسح من قبل الهيئة، واتخاذ قرار الفسح.