"الغذاء والدواء": خطوات ميسرة وسهلة لاستيراد الأجهزة الطبية عبر "نظام الفسح"

أوضحت هيئة الغذاء والدواء أن نظام "فسح الأجهزة الطبية"، و"رحلة العميل للاستيراد" يتيح فسح واستيراد الأجهزة الطبية بخطوات سهلة وميسرة.
وأضافت الهيئة أن نظام فسح الأجهزة الطبية عبارة عن إجراءات موحدة توفر الوقت والجهد والتكلفة لاستيراد الأجهزة الطبية من خلال نظام خدمات الفسح لهيئة الغذاء والدواء لتحقيق سلامة ومأمونية المنتجات ودخولها السوق السعودي بسهولة.
ولفتت في إنفوجراف نشرته اليوم إلى أن أهم مميزات الخدمة هو توحيد إجراءات الفسح لقطاعات الهيئة، وإمكانية تقديم طلبات الفسح وتتبعها والسماح للمستورد بالدخول على النظام بأكثر من مستخدم.
وأوضحت أن رحلة العميل للاستيراد تشمل تسجيل المنتجات واستخراج التراخيص اللازمة من نظام "غد" الموحد، وتسجيل الدخول في نظام خدمات الفسح للأجهزة الطبية للهيئة، وتعبئة بيانات نوع الأجهزة الطبية المراد استيرادها، ودراسة طلبات الفسح من قبل الهيئة، واتخاذ قرار الفسح.