جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعتمد الدراسة عن بُعد اليوم في الرياض والأحساء بسبب الحالة المطرية

بناءً على التقرير الصادر من المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالة المطرية المتوقعة، وحرصًا على سلامة الجميع، أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025م في مقرها بالرياض، على أن تُعقد المحاضرات عبر الفصول الافتراضية (أونلاين).
ويستمر الدوام الحضوري لأعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين والفنيين، بالإضافة إلى منسوبي عيادات كلية طب الأسنان.
كما تقرر تحويل الدراسة في فرع الجامعة بمحافظة الأحساء إلى نظام "عن بُعد"، مع استمرار الدوام للكوادر الإدارية والفنية، وذلك حفاظًا على السلامة العامة تماشيًا مع مستجدات الحالة الجوية.