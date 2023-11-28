شعار ملف "الرياض إكسبو 2030" يزيّن السيارات في شوارع باريس

زيّن شعار ملف "الرياض إكسبو 2030" السيارات في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، أمام مقر إعلان البلد المستضيف لإكسبو 2030.
ولا تتبقى سوى ساعات قليلة على إعلان الفائز باستضافة "معرض إكسبو الدولي 2030"، حيث تتجه الأنظار -الليلة- نحو العاصمة الفرنسية باريس، لإعلان اسم المدينة الفائزة بتنظيم معرض "إكسبو 2030" بين المدن الثلاث المتنافسة (الرياض السعودية، روما الإيطالية، وبوسان الكورية).
وسيتيح المكتب الدولي للمعارض "الجهة المسؤولة عن تنظيم إكسبو" الفرصة للدول المتنافسة لعرض تفاصيل ملفاتها للمرة الأخيرة أمام الجمعية العامة في دورتها الـ 173، وبعدها سيتم الاقتراع الإلكتروني لاختيار الفائز، في وقتٍ يترقب السعوديون فوز عاصمتهم الرياض بالاستضافة الدولية المهمة.
وفي خضم المنافسة المحتدمة بين المدن الثلاث، فإن حظوظ مدينة الرياض باستضافة نسخة إكسبو 2030 تبدو أكبر؛ لأن المكتب الدولي يشترط عدم تنظيم أيّ دولة للمعرض ذاته، خلال 15 عاماً، بينما نظّمته إيطاليا عام 2015، وفازت به كوريا في نسخة 2012، وهو الأمر الذي يمنح الرياض فرصة الفوز بشكل لافت.