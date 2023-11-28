شعار ملف "الرياض إكسبو 2030" يزيّن السيارات في شوارع باريس

وفي خضم المنافسة المحتدمة بين المدن الثلاث، فإن حظوظ مدينة الرياض باستضافة نسخة إكسبو 2030 تبدو أكبر؛ لأن المكتب الدولي يشترط عدم تنظيم أيّ دولة للمعرض ذاته، خلال 15 عاماً، بينما نظّمته إيطاليا عام 2015، وفازت به كوريا في نسخة 2012، وهو الأمر الذي يمنح الرياض فرصة الفوز بشكل لافت.