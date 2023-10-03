تحت رعاية الأمير بدر بن عبدالله آل سعود.. انطلق منتدى الأفلام السعودي بالرياض

وتضمّن المنتدى جلسة رئيسية عن استراتيجيات ومبادرات التمويل في صناعة الأفلام، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، حينها قالت السيدة هنوف عبدالإله بن سعيد، نائب رئيس أول مصرفية الشركات ورئيسة قسم المؤسسات المالية غير المصرفية لدى بنك الرياض خلال مشاركتها في الجلسة: إن البنك يعتزّ بشراكته مع صندوق التنمية الثقافي، والتي أثمرت إطلاق مبادرة "طريق الثقافة" الذي يعد أحد القطاعات الرئيسية لرؤية المملكة 2030، وأشارت إلى أن هذه المبادرة تستهدف 16 نشاطًا ثقافيًا يتضمن قطاعات صناعة الأفلام والمسلسلات وكل ما يرتبط بها من خدمات لوجستية من الوكالات والكومبارس، واستديوهات التصوير والمونتاج وشركة التنقل للتصوير الخارجي، ومنشآت معدّات التصوير والإضاءة والديكورات والمؤثرات المرئية والصوتية وكذلك شركات التوزيع، من خلال ما تقدّمه المبادرة من حلول تمويلية لتلك الشركات يصل إلى 90% من احتياجات المشاريع المعتمدة.