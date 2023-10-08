"التجارة": إصدار أكثر من 83 ألف سجل تجاري خلال الربع الثالث من 2023

كما أشارت الوزارة من خلال النشرة الربعية، إلى نمو السجلات التجارية في عددٍ من القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030، مثل القطاعات التقنية المتمثلة في عددٍ من الأنشطة من أبرزها: حلول التقنية المالية، والطب الاتصالي، وبرمجة البرمجيات الخاصة، إضافة إلى الأنشطة المرتبطة بقطاعات الترفيه، والسياحة، والعقار، مما يوفّر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات، وللاطلاع على نشرة قطاع الأعمال للربع الثالث 2023 زيارة الرابط: https://mc.gov.sa/ar/mediacenter/Pages/newslettes.aspx .