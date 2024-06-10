"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة فرسان والدرب وبيش وجازان، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ21 من مساء الثلاثاء.