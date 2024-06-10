"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجازان والقصيم وتبوك والشرقية وعسير والباحة).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة فرسان والدرب وبيش وجازان، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ21 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة القصيم أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة موجة حارة على الأسياح والشماسية وبريدة وعنيزة حتى الساعة الـ 17 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الطائف والعرضيات. وتشهد أمطارًا متوسطة على أضم وميسان، ورياحًا شديدة على الكامل وخليص والعاصمة المقدسة ورابغ والشعيبة والقنفذة والليث وجدة، وأتربة مثارة على الجموم وبحرة، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة. وتشهد أمطارًا متوسطة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والدوادمي وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة موجة حارة على الزلفي والغاط والمجمعة ورماح والأفلاج والسليل حتى الساعة الـ 17 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أمطارًا خفيفة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، ورياحًا شديدة على البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المهد وبدر ووادي الفرع. وتشهد رياحًا شديدة على الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة تبوك رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البدع وحقل وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ14 من مساء الأربعاء.
وتشهد المنطقة الشرقية موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 50 مئوية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن والأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الثلاثاء.