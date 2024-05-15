"جودة الحياة" يبحث فرص الاستثمار في إيطاليا ويستعرض أبرز منجزاته

شارك برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، في الاجتماعات المكثفة التي عُقدت في جمهورية إيطاليا ضمن وفد مجلس الأعمال السعودي- الإيطالي، وبحث خلال هذه الاجتماعات رفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وحضر البرنامج منتدى مجلس الأعمال السعودي- الإيطالي المشترك في مقر اتحاد الصناعات الإيطالية (Confindustria) لاستعراض أهم المبادرات ذات العلاقة وأبرز المنجزات والأثر المتحقق والفرص الاستثمارية في قطاعات جودة الحياة المختلفة في المملكة.
وشارك البرنامج في ملتقى الشركات الصغيرة والمتوسطة في مقر اتحاد الحرف اليدوية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة (CNA)، واستعرض البرنامج دور مبادرات رؤية السعودية 2030 في تنمية الإسهامات السعودية في الثقافة والفنون؛ ومنها الإسهام في إنشاء المعهد الملكي للفنون التقليدية وتنمية الحرف اليدوية في المملكة.
وقدّم مدير عام الشراكات الإستراتيجية في برنامج جودة الحياة عبدالرحمن العنبر، عرضًا تفصيليًا عن برنامج جودة الحياة في جلسة بعنوان "تعزيز التعاون السعودي- الإيطالي من أجل التنمية المشتركة والمستدامة" في منتدى الأعمال في مقر الاتحاد الصناعي في نابولي، كما التقى الوفد عمدة مدينة نابولي وممثلين من البرلمان والوزارات والجهات الحكومية الإيطالية.
كما زار وفد البرنامج الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا، إذ عرض الوفد عليه أبرز المبادرات التي عمل عليها البرنامج ذات العلاقة بتعزيز العلاقات السعودية- الإيطالية مثل إقامة كأس السوبر الإيطالي، ومعرض الدرعية بنيالي، وفعاليات فورمولا 1، وغيرها من المبادرات.
وتأتي هذه المشاركة ضمن وفد مجلس الأعمال السعودي- الإيطالي لبحث الفرص المتاحة لرجال الأعمال والمستثمرين الإيطاليين لدخول السوق السعودية، وفرص النمو الكبيرة المتاحة للارتقاء بجودة الحياة في المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.