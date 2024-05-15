"جودة الحياة" يبحث فرص الاستثمار في إيطاليا ويستعرض أبرز منجزاته

وقدّم مدير عام الشراكات الإستراتيجية في برنامج جودة الحياة عبدالرحمن العنبر، عرضًا تفصيليًا عن برنامج جودة الحياة في جلسة بعنوان "تعزيز التعاون السعودي- الإيطالي من أجل التنمية المشتركة والمستدامة" في منتدى الأعمال في مقر الاتحاد الصناعي في نابولي، كما التقى الوفد عمدة مدينة نابولي وممثلين من البرلمان والوزارات والجهات الحكومية الإيطالية.