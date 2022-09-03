"أدبي جدة" يعلن الفائزين بجوائز النقد المسرحي بمشاركات من مختلف الدول العربية

من جهة أخرى، قال مقرر المسابقة نائب المشرف على المنتدى رامي الأحمدي إن المسابقة تستهدف دعم الإنتاج الأدبي، وتحفيز نقاد الأدب والمسرح لممارسة إبداعهم في هذا المجال. وقد نجحت المسابقة في تشجيع القدرات النقدية العربية، وجسرت التواصل بين النقاد المحترفين والإنتاج المسرحي المحلي؛ ما عزَّز حضور المسرح السعودي وإبداعاته في اهتمام الناقد والأكاديمي العربي.