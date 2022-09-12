"السديس": الوقوف مع الشعب الباكستاني في الظروف الصعبة واجب يُمليه ديننا الحنيف

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أعلن اليوم انطلاق الحملة السعودية الشعبية لإغاثة متضرري الفيضانات في باكستان التي تمر بأسوأ كارثة طبيعية تمر عليها منذ عقود، حيث غمرت مياه الفيضانات والسيول ثلث الأراضي الباكستانية، ووصل عدد المتضررين فيها أكثر من 33 مليون شخص، كما توفى على إثرها أكثر من 1.300 فرد وأصيب أكثر من 13 ألفاً آخرين، إضافة إلى تهدم أكثر من 550 ألف منزل بشكل كامل وتعرض مليون منزل لأضرار جزئية، وتأثر الطرقات والجسور والمحال التجارية.