"الموارد البشرية": التوطين النوعي يرفع معدل مشاركة الكوادر الوطنية بأهم القطاعات الحيوية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التوطين النوعي بمختلف أنواعه يسهم في رفع معدل مشاركة الكوادر الوطنية في أهم القطاعات الحيوية، بما يعزز نمو سوق العمل وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وأضافت الوزارة أن توطين المهن النوعية يخلق سوق عمل منافسًا وجاذبًا للكوادر الوطنية.
ويهدف إلى زيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، وتنمية وتطوير المهن النوعية في القطاع الخاص، ومتابعة مستمرة لمواكبة متغيرات ومتطلبات السوق.
ويشمل التوطين المهن الهندسية، وطب الأسنان، وإدارة المشاريع، والمشتريات، والمبيعات، والطيران الخاص، ومهن المحاسبة.